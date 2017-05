అధికారంలోకి వస్తే వడ్డీతోసహా తీర్చుకొంటామని టిఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ వార్నింగ్

అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వడ్డీతో సహా తీర్చుకొంటామని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు టిఆర్ఎస్ ను హెచ్చరించారు.

English summary

Clp meeting condemened attack on Nalgonda Mla komatireddy Venkatreddy.Clp meeting held in Hyderabad on Thursday.Congress leaders demanded action on police officers.