‘‘వైయస్ అహంకారపూరితంగా మాట్లాడుతుంటే.. ఇక్కడి కాంగ్రెస్ నాయకులు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వేవాళ్లు’’

వరంగల్ లో జరిగిన టీఆర్ఎస్ ‘ప్రగతి నివేదన సభ’లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ నాయకుల నిష్రియాపరత్వం వల్లనే తెలంగాణ తీవ్రంగా నష్టపోయిందని విమర్శించారు.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 22:17 [IST]

English summary

Warangal : Telangana CM KCR critisized Former CM Late YS Rajasekhar Reddy and congress leaders while giving speach from the stage of 16th TRS Foundation Day Meeting here in Prakash Reddy Pet, Hanmakonda, Warangal district on Thrusday.