ప్రజా దర్బార్.. కేసీఆర్ సరికొత్త పంథా: సామాన్యులు నేరుగా కలిసేలా!..

దరఖాస్తుల పరిశీలన, ప్రజాదర్బర్ లో పాల్గొనేవారి ఎంపిక కలెక్టర్లే చూసుకుంటారు.

English summary

Telangana CM KCR making plans to conduct Praja Darbar to know the pubic issues. After Pongal this event will be held at pragati bhavan