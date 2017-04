ఎప్పుడూ ముందు ఆయన మాట్లాడేవారు.. తరువాత నేను, ఇప్పుడు బాధగా ఉంది - సీఎం కేసీఆర్

టీఆర్ఎస్ 16వ ఆవిర్భావ సభా వేదికపై ‘ఓరుగల్లు పోరుగల్లు’ అంటూ తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తొలుత ఆచార్య జయశంకర్ ను గుర్తు చేసుకున్నారు.

English summary

Warangal : Telangana CM KCR remembered Acharya Jayashankar on the stage of 16th TRS Foundation Day Meeting here in Prakash Reddy Pet, Hanmakonda, Warangal district on Thrusday.