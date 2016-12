జానారెడ్డి ఇంటికెళ్లి భోజనం చేస్తా, టిడిపి టైంలో మంత్రిగా పని చేశా అందుకే: కేసీఆర్

తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తనకు ఓ కల ఉండేదని, ప్రతిపక్ష నేత జానారెడ్డి ఇంటికి వెళ్లి భోజనం చేయాలని అనుకున్నానని సీఎం కేసీఆర్ మంగళవారం శాసన సభలో అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:02 [IST]

English summary

CM KCR want to lunch in Jana Reddy's home.