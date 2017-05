మాదాపూర్ ఐటి కంపెనీల నుంచి ఉద్వాసనకు గురైన నాలుగు వేలమంది ఐటి నిపుణులు, ఉద్యోగులు తొలిసారిగా కార్మిక సంక్షేమ భవన్ గడప తొక్కారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, May 12, 2017, 9:50 [IST]

English summary

IT firm Cognizant today sought two weeks' time from the Telangana Labour Department to come up with a reply on the issue of "resignations" by some of the employees of the company, a senior official of the department said.