13 ఏళ్ళ బంధానికి తెర :స్టేట్ హోంకు చేరిన అవిభక్త కవలలు వీణా వాణి

తాజాగా అస్ట్రేలియా నుండి వైద్యబృందం, ఎయిమ్స్ వైద్య బృందం కూడ వీరిని పరీక్షించారు.అయినా ఫలితం లేకపోయింది. దరిమిలా అవిభక్త కవలలను విడదీసే ప్రక్రియ ముందుకు సాగలేదు.

English summary

cojoined twins veena vani were shifted to the state home in ameerpeta on sunday.on several occasions the seperation of the twins was mulled, but plans were dropped for various reasons.so co joined twins shifted to state home.