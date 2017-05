75పైసల వ్యవహారం: 23ఏళ్ల తర్వాత పోయిన ఉద్యోగం వచ్చింది!

75పైసల వ్యవహారం కారణంగా ఓ కండక్టర్ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించబడ్డారు. దీంతో అతడు పారిశ్రామిక ట్రైబ్యునల్‌ను ఆశ్రయించగా విధుల్లోకి తీసుకోవాలనే ఆదేశాలు వచ్చాయి. కాగా, ఆర్టీసీ అధికారులు దీనిపై హైకోర్టులో అప

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A conductor who lost his job for failing to issue a 75 paise ticket to a passenger in 1994 ultimately won his case before the Hyderabad HC after a long battle of 23 years.