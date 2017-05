సొలిటికల్ హీట్: ఆ పార్టీలకు తెలంగాణపైనే దృష్టి, ఎందుకంటే?

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఎన్నికల కోసం కాంగ్రెస్, బిజెపిలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. అధికారంలో ఉన్న టిఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా ఆ పార్టీలు వ్యూహరచన చేస్తున్నాయి.

English summary

Congress and Bjp national leaderships targeted Telangana state.Bjp national president Amit shah will tour in Telanagna state on May 22. Aicc vice president Rahulgandhi will tour in Telangana state on June 1