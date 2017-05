కెసిఆర్‌పై పోరాటానికి సెంటిమెంట్‌కు తెర తీయాలని తెలంగాణ కాంగ్రెసు పార్టీ భావిస్తోంది. పనిలో పనిగా అమిత్ షా వ్యూహానికి బ్రేకులు వేయాలని కూడా చూస్తోంది.

English summary

Telangana Congress party has decided play sentiment to fight against CM and Telangana Rastra Samithi (TRS) cheif K Chandrasekhar Rao (KCR)