'కబాలి'లా టీఆర్ఎస్ ఫ్లాప్ షో.. ఎర్రబెల్లి అంత మాటంటే గుర్తులేదా?: గండ్ర వెంకటరమణ

ఒకప్పుడు టీఆర్ఎస్‌కు మగతనం లేదన్న ఎర్రబెల్లిని ఇప్పుడు పార్టీలో ఎలా చేర్చుకున్నావు అని గండ్ర నిలదీశారు.

English summary

Former Mla Gandra Venkata Ramana Reddy criticized that trs public meet in warangal was remained like a flop show