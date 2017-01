'మోడీ పెద్ద తుగ్లక్.. రాజీనామా చేయాలి, నోట్ల రద్దుతో 30 లక్షల కోట్ల నష్టం'

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు జైపాల్ రెడ్డి, షబ్బీర్ అలీలు గురువారం నాడు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

Congress leaders lashes out at Modi for demonetisation.