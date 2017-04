దిగ్విజయ్ ముందే గూడూరునారాయణరెడ్డిపై కోమటిరెడ్డి దాడి, కారణమిదే

కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహరాల ఇంచార్జ్ దిగ్విజయ్ ఎదుటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు బాహాబాహీకి దిగారు.

congress MLC komatireddy Rajagopal Reddy attacked on Bhuvanagiri congress leader Guduru Narayana Reddy on Friday,this incident happend in congress party review meeting held at Gandhibhavan.