కౌంటర్: అసెంబ్లీ సమావేశాల బహిష్కరణకు కాంగ్రెస్ యోచన? కారణమిదే

టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఉద్దేశించి ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ చేసిన తీవ్ర విమర్శలు అసెంబ్లీ సమావేశాలపై ప్రభావం చూపేలా కన్సిస్తున్నాయి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Congress MLC Ponguleti Sudhakhar reddy slams Cm Kcr on Friday. We are thinking expel special assembly session he said.