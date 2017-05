పంజాబ్ ఫార్మూలాతో కాంగ్రెస్, అదే జరిగితే టిఆర్ఎస్ కు షాకే, ప్లాన్ ఇదే!

2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తోంది.ఈ మేరకు ఆ పార్టీ వ్యూహరచన చేస్తోంది.

English summary

Congress party planning to 2019 elections.It is concentrated on reserved assembly segments.in 31 assembly segments it will select 310 members for party activity.