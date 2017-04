మోడీ, కెసిఆర్ లు రహస్య స్నేహితులు: దిగ్విజయ్ సింగ్

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ల మధ్య రహస్య స్నేహం నడుస్తోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహరాల ఇంచార్జ్ దిగ్విజయ్ సింగ్ చెప్పారు.

English summary

Congress party state incharge Digvijaysingh slams on Trs chief Kcr on Friday.primeminister Narendra Modi Telangana chiefminister Kcr secret friends he said.