గెలుపే లక్ష్యంగా మ్యానిఫెస్టో, కొత్త పథకాలతో టిఆర్ఎస్ కు కాంగ్రెస్ చెక్ ఇలా...

2019 ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నద్దమౌతోంది.ఈ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 17:35 [IST]

English summary

congress will be announce manifesto one year before election, party leaders will preparing manifesto.it is focus on farmers issues in manifesto.