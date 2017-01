''విషమిచ్చి చంపండి,బతికుండగానే అనాథలుగా మార్చారు''

వీణా వాణిలను స్టేట్ హోంకు తరలించడాన్ని వారి తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేకించారు. తమ పిల్లలను చూసేందుకు కూడ అనుమతి ఇవ్వడం లేదన్నారు. విషమిచ్చి చంపాలని వారు కోరారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:07 [IST]

English summary

cojoined twins veena vani shifted to state home on sunday, parents of veena vani unhappy with government decision.