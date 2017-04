తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావుకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సవాల్ విసిరారు. శనివారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలోని ప్రతీ శాఖలోనూ అవినీతి చోటు చేసుకుంటుంద

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 16:16 [IST]

English summary

Congress MLA Komatireddy Venkat Reddy on Saturday said that Corruption is all departments in Telangana government.