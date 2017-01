గవర్నర్ 'కేసీఆర్' భజన పదవిని పొడగించుకోవడానికే..: షబ్బీర్ అలీ

గవర్నర్ తన పదవిని పొడగించుకునేందుకే కేసీఆర్ భజన చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ షబ్బీర్ అలీ ఆరోపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Congress Mlc Shabbir Ali criticized Governor Narasimhan for praising CM KCR and his govt