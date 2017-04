షాక్: మా డిమాండ్లు తీర్చితేనే ఓయూలోకి కెసిఆర్ అడుగుపెట్టాలి: విద్యార్థి సంఘాలు

తమ డిమాండ్లు తీర్చాకే ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఉస్మానియా యూనివర్శిటీలోకి అడుగుపెట్టాలని విద్యార్థి సంఘాలు తేల్చిచెప్పాయి.తమ డిమాండ్లకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోకపోతే తాము ఆందోళన చేస్తామని విద్యార్

English summary

Just two-days ahead of the inaugural function of centenary celebrations of Osmania University, Hyderabad City Police Commissioner M Mahender Reddy made a fervent appeal to student organisations of the university to cooperate during the celebrations.