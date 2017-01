రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదలకు జీ, జీప్లస్‌ వన్‌ ఇళ్లను అంటగట్టి వారి పొట్టకొట్టవద్దని సీపీఐ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి చాడ వెంక్‌రెడ్డి అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

CPI Telangana State Secretary Chada Venkat Reddy on Thursday demanded that CM KCR to implement double bedroom scheme in Warangal district also.