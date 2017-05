నేను చెవికోసుకొంటా, మాటకు కట్టుబడి తల నరుక్కొంటావా? కెసిఆర్ కు నారాయణ సవాల్

నేను మాట మీద నిలబడి చెవి కోసుకొంటా...మరి నీవు కూడ మాటకు కల్లుబడి తల నరుక్కొంటావా? అంటూ సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె. నారాయణ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ కు సవాల్ విసిరారు.

English summary

Cpi national secrtetary Narayana slams on Telangana chiefminister KCR on Thursday.He participated in Indira park dharna chowk meeting held at Basheerbagh press club.