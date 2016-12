శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో శుక్రవారం అక్రమంగా తరలిస్తున్న కిలోన్నర బంగారాన్ని కస్టమ్స్, పోలీసు అధికారులుస్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Air intelligence wing of the Customs department found gold bars weighing 1.5 kg concealed in the garments of three passengers and detained them at the Rajiv Gandhi International Airport at Shamshabad on Friday.