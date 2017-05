కామాంధుల వలలో చిక్కుకుంటున్న వారిలో టెక్కీలే అధికం: షీ టీమ్స్ రిపోర్ట్

నగరంలో చోటు చేసుకుంటున్న పలు నేరాలకు సంబంధించిన వివరాలను సోమవారం హైదరాబాద్ షీ టీమ్స్ వెల్లడించింది. నగరంలో కామాంధుల వలలో చిక్కుకుని, ప్రేమ పేరిట ఘోరంగా మోసపోతున్న వారిలో ఐటీ కంపెనీల్లో పనిచేసే యువతులే

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Cyberabad SHE teams received as many as 86 complaints of eve-teasing, sexual harassment, rape and extortion in a span of one month. The police have arrested 12 persons and remanded them to judicial custody.