హైకోర్టులో జగన్, భారతి రెడ్డికి ఊరట లభించింది. అప్పిలేట్ అథారిటీ నిర్ణయం తీసుకునే వరకు జఫ్తు పైన ముందుకు వెళ్లవద్దని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Relief to YSRCP chief YS Jagan in High Court in DA case.