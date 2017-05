లక్ష్మీపార్వతి కారు డోర్‌ను చంద్రబాబు తీసేవారని, స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావుకు అల్లుళ్లం వెన్నుపోటు పొడిచామని, జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు సినిమాలతో పాటు రాజకీయ కళ కూడా ఉందని దగ్గుబాటి అన్నారు.

Daggubati Venkateswara Rao talks about Sr NTR, Jr NTR and Laxmi Parvathi.

