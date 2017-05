ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్‌కు వంటచెరుకు లోడ్‌తో వస్తున్న డీసీఎం.. ఎల్బీనగర్ డీమార్ట్ వద్ద నియంత్రణ కోల్పోయి మెట్రో పిల్లర్‌ను ఢీకొట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

A dcm van met with accident in lb nagar circle. After hitting the metro rail pillar, driver Sardhar was died on the spot