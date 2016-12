6 నెలల్లోనే కరీంనగర్ కోర్టు సంచలన తీర్పు: నాలుగేళ్ల బాలికపై రేప్, హత్య, నేరస్తుడికి ఉరిశిక్ష

నాలుగేళ్ల చిన్నారి పైన లైంగిక దాడి చేసి, ఆ తర్వాత హత్య చేసిన కేసులో నిందితుడికి ఉరిశిక్ష విధిస్తూ కరీంనగర్ ఫస్ట్ క్లాస్ అదనపు న్యాయస్థానం గురువారం నాడు సంచలన తీర్పు చెప్పింది.

English summary

Death sentence to convict in rape and murder case.