కిషన్ రెడ్డికి 'డెత్ వార్నింగ్': రాత్రివేళ ఫోన్, చంపేస్తామంటూ..

గత వారం రోజులుగా చంపేస్తామని బెదిరిస్తూ రాత్రిపూట పలు ఫోన్ కాల్స్ రావడంతో నారాయణ గూడ, కాచిగూడ పోలీసు స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Unknown persons are warned BJP MLA Kishan Reddy through phone call over the issue of Muslim reservations. Kishan Reddy was opposed this bill