ఎందుకు అలా: చిన్న విషయమే.. పవన్ కళ్యాణ్ సంతకంపై ఇలా

జనసేన పార్టీ అధినేత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సమస్యలపై వరుసగా స్పందిస్తున్నారు. తనకు అందుబాటులో ఉన్న వేదికల ద్వారా ఆయన సమస్యలను లేవనెత్తుతున్నారు.

English summary

Debate in Socia sites on Jana Sena chief Pawan Kalyan's signature on Press notes.