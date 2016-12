ఆన్ లైన్ లో సెల్ ఫోన్ బుక్ చేసుకున్న ఓ యువకుడికి పార్సిల్ లో సిమెంట్ గడ్డలు పంపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Maheshwar who lives in Hanmkonda got cement stones in a online parcel instead of cellphone which he was booked