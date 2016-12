భార్య డబ్బులిస్తేనే డిల్లీకి వెళ్తున్నా, ఐదువేల రూపాయాలు ఇమె ఇచ్చారు

తన భార్య ఇచ్చిన నగదుతోనే తాను డిల్లీ వెళ్తున్నట్టు చెప్పారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ . ఆమె తనకు వంద రూపాయాల నోట్ల కట్టలు ఐదువేల రూపాయాలను ఇచ్చినట్టు మంత్రి ప్రకటించారు.

English summary

demonetasion effect on telangana state finance minister etela rajender. rajender wife jamuna gave five thousand rupees to minister for tour expenditure ,minister reveled this issue in his chamber at assembly.