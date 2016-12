రద్దయిన రూ.500, రూ.1000 నోట్లు పదివేల రూపాయల కన్నా ఎక్కువ మొత్తం కలిగి ఉంటే జైలు శిక్ష, జరిమానా విధిస్తామన్న ఆర్డినెన్స్ పైన కేంద్రం గురువారం నాడు వెనక్కి తగ్గింది.

English summary

In the Ordinance that followed the expiration of the deadline for depositing old Rs 500 and 1,000 notes, there is no provision for jail for holding banned notes but a minimum fine of Rs 10,000 will be imposed.