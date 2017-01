సింగరేణిలో మరో శతాబ్ధానికి సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు అసెంబ్లీలో చెప్పారు.

English summary

Telangana CM KCR on Thursday said that Dependent jobs in Singareni started: KCR