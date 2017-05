రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కే.చంద్రశేఖర్‌రావు సోమవారం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్ నరసింహన్‌తో భేటీ అయ్యారు. మధ్యాహ్నం దాదాపు గంటన్నర పాటు జరిగిన వీరి భేటీలో పలు విషయాలు ప్రస్తావనకు వచ్చినట్టు తెలిసింది.

Chief Minister K. Chandrasekhar Rao on Monday met Governor E.S.L. Narasimhan at Raj Bhavan, and briefed him about the violent incidents that took place earlier in the day.