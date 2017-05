సింగిల్ ట్వీట్.. ట్విన్ గోల్స్: అదీ దిగ్గీ ట్వీట్స్ గుట్టు

దిగ్విజయ్ సింగ్ చేసిన ట్వీట్లు తెలంగాణలో దుమారం రేపుతున్నాయి. డిగ్గీ ట్వీట్ల వెనక దాగి ఉన్న కాంగ్రెసు వ్యూహం ఏమిటనేది తేలాల్సి ఉంది.

Senior Congress leader digvijay singh strategically dragged TRS on muslim reservations.

