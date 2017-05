తెలంగాణ పోలీసులపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి దిగ్విజయ్ సింగ్‌పై బంజారాహిల్స్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. న్యాయపరమైన సలహాలు తీసుకున్న పోలీసులు, ఆ తర్వాత డిగ్గీపై కేసు నమోదు

The Hyderabad police on Thursday registered a case against Digvijaya Singh for his controversial tweet. A case was registered at the Jubilee Hills Police Station for his tweets defaming the image of Telangana Police and the government.