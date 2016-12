పాత నోట్లా, కొత్త నోట్లే చెల్లించాలా?: జడ్జీతో జంటపేలుళ్ల దోషుల దుస్సాహసం

దిల్‌సుఖ్‌నగర్ జంట పేలుళ్ల కేసులో దోషులైన ఉగ్రవాదులు.. కోర్టులో దుస్సాహసానికి పాల్పడ్డారు.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 9:46 [IST]

English summary

Can we pay the fine with demonetised notes, Yasin Bhatkal and the other Indian Mujahideen operatives asked in court. Yasin, Zia-ur-Rehman alias Waqas, Assadullah Akthar, Ajaz Shaikh and Tehseen Akthar were sentenced to death after being found guilty in the Hyderabad, Dilsukhnagar blasts case.