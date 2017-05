తెలంగాణలోనూ తప్పని పాలమూర్ వలసలు

‘పాలమూర్ లేబర్’కు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విపరీతమైన డిమాండ్.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన వారినే పాలమూరు లేబర్ అని పిలుస్తారు.

English summary

Palamur labour’ has a lot of demand in other parts of the country. The labourers hail from Mahbubnagar, the place once known as Palamur, and the name lives on through these migrant workers, who are known for their expertise in construction activities and hard work.