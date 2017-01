అనుమానాలు: సీఐడీ కస్టడీలోని ఎంసెట్ లీకేజీ ప్రధాన నిందితుడు మృతి

సంచలనం సృష్టించిన తెలంగాణ ఎంసెట్‌ ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీ కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడైన కమిలేశ్వర్‌ మృతిచెందాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Main accused of EAMCET scam, died with heart attack in Hospital.