ఈసెట్‌ ఫలితాల్లో గందరగోళం.. వందలాది విద్యార్థుల మార్కులు గల్లంతు!

ఈసెట్‌ ఫలితాల్లో గందరగోళం నెలకొంది. ఈనెల 6న తొలిసారి ఆన్‌లైన్‌లో పరీక్ష నిర్వహించగా.. సర్వర్‌ మొరాయించడంతో ఇబ్బందులు తప్పలేదు. తాజాగా ప్రకటించిన ఫలితాల్లోనూ వందల మంది విద్యార్థుల మార్కులు గల్లంతయ్యాయ

English summary

There is a huge confusion takes place in the Ecet Results 2017. At first Exam was conducted online on 6th. Due to Server problem students faced lot of problem. Then in the releasing of results also again araised some problems. Hundreds of students allaged that they got less number of marks in their omr sheets. Students along with their parents went to Vice-chancelor Venugopal Reddy and complained about this mishap.