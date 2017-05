వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈడీ మరో షాక్ ఇచ్చింది. జగన్ ఆస్తుల కేసులో ఈడీ మరో ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసింది.

English summary

ED filed another charge sheet in YSR Congress party chief YS Jaganmohan Reddy's DC case on Thursday.