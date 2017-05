ఎన్నారై కోటాలో మార్పిడికి కుట్ర: కోట్ల విలువైన పాత నోట్ల పట్టివేత

ఎన్నారై కోటాలో రద్దయిన పాత నోట్లను మార్పిడి చేయడానికి ప్రయత్నించిన 8 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి, భారీగా నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

English summary

The commissioner’s task force’s west zone team arrested eight persons, including a student and a chartered accountant, who were moving with scrapped currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 denominations.