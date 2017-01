పోలీసులు అవమానించారని, ఇంజనీరింగ్ విధ్యార్థి ఏం చేశాడో తెలుసా ?

ప్రేమ వ్యవహరంలో పోలీసులు, అమ్మాయి కుటుంబసభ్యులు తనను వేధించారనే నెపంతో ఓ ఇంజనీరింగ్ విధ్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు. అయితే నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని మృతుడి కుటుంబసభ్యులు కోరుతున్నారు.

English summary

sai goutam a engineering student commited sucide harassement of police and his lover familymembers, mother of sai goutham demand arrest who harrased her son .