టీఆర్ఎస్ సభ: ఊహించని అభివృద్ధి సాధించామన్న కేకే, తెలంగాణా బాహుబలి సీఎం కేసీఆరే అన్న కడియం

వరంగల్ లో టీఆర్ఎస్ ‘ప్రగతినివేదన సభ' మొదలైంది. తొలుత రాజ్యసభ సభ్యులు కె. కేశవరావు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఊహించని అభివృద్ధిని సాధించామన్నారు.

English summary

Warangal: TRS 'Pragati Nivedana Sabha' started at Prakash Reddy pet, Hanmakonda, Warangal on Thursday evening. Rajyasabha Member K.Keshava Rao, Deputy CM Kadiyam Srihari has given their speeches.