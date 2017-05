సినిమాల్లో అవకాశాలు కల్పిస్తానని అమ్మాయిలకు వల, లైంగికవాంఛ తీర్చుకొని ఇలా...

సినిమాల్లో అవకాశాలు ఇప్పిస్తానని అమ్మాయిలకు వలవేస్తాడు. అవసరం తీరగానే ముఖం చాటేస్తాడు.ఈ మోసగాడి చేతిలో పదుల సంఖ్యలో యువతులు మోసపోయారు. ఓ బాధితురాలు పోలీసులకు పిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగుచూసింది.

English summary

City police, on Tuesday, arrested an event manager on charges of cheating women after luring them with roles in movies.The event manager, Sourav Gupta, a resident of Karkhana, performs at music events in various pubs in the city.