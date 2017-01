కమీషన్ పద్దతిలో రద్దుచేసిన నోట్ల మార్పిడి , నగల వ్యాపారి అరెస్టు

కమీషన్ పద్దతిలో 28 కోట్ల పాత నగదు నోట్లను మార్పిడి చేసినందుకు సికింద్రాబాద్ కుచెందిన బంగారు నగల వ్యాపారి నీల్ సుందర్ ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

exchange rs 28 crores of old notes for commission, astalakshmi jewellery businessman neil sunder was arrest on thursday , exchange old notes for commission.