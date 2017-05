అనూష హత్య మిస్టరీ వీడింది: భవ్య కామవాంఛే ఈ ఘోరానికి కారణం

మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలోని ఈదులపూసపల్లి శివారులోని మంచినీటి బావిలో గుర్తు తెలియని మృతదేహం, మహబూబాబాద్‌ పట్టణంలోని రాజీవ్‌నగర్‌ కాలనీలో అపహరణకు గురైన అనూష మిస్టరీ వీడింది

A woman allegedly murdered a girl in Mahabubabad district for extramarital affair.

