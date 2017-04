వాళ్లిద్దరూ అన్నాచెల్లెళ్లు.. అయినా ప్రేమలో!, చివరికి విషాదమే మిగిలింది..

తమవల్లే ఇదంతా జరుగుతుందని ఆవేదన చెందిన ప్రేమ జంట.. కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నారు. పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యా యత్నానికి పాల్పడ్డారు.

English summary

A family was rejected love between sibilings, but the couple was not accepted their decision and tried to suicide. Incident took place in Nalgonda